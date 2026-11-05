Suporter Madura United Boleh Hadir di Derby Jatim, Arema FC Tetap Tanpa Aremania

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suporter Madura United FC dipastikan dapat menghadiri pertandingan melawan Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.

Keputusan tersebut diambil setelah Aliansi Suporter Madura United kembali berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur, Rabu (4/11). Sebelumnya, berdasarkan rekomendasi Polres Pamekasan, pertandingan tersebut direncanakan berlangsung tanpa kehadiran penonton, baik suporter tuan rumah maupun tim tamu.

Namun, setelah koordinasi lanjutan dengan pihak keamanan, suporter Madura United akhirnya diperbolehkan menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Sementara itu, suporter Arema FC tetap tidak diperkenankan hadir.

Safety and Security Officer (SSO) Madura United FC Sapto Wahyono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung proses koordinasi hingga menghasilkan keputusan tersebut.

“Setelah melalui pertimbangan panjang serta inisiatif dari Aliansi Suporter Madura Bersatu, manajemen telah berkoordinasi kembali dengan pihak keamanan. Hasilnya, pertandingan antara Madura United melawan Arema FC dipastikan tetap dapat dihadiri oleh suporter tim tuan rumah, dan tetap tidak bisa dihadiri oleh suporter tim tamu,” jelas Sapto, Rabu (4/11).

Dia mengajak seluruh elemen suporter untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, stadion merupakan rumah bersama yang harus dijaga demi kenyamanan dan keselamatan seluruh pihak.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang telah mendukung dan mengawal proses ini. Mari bersama-sama kita jaga rumah kita. Kebanggaan kita tetap Madruji,” ujar Sapto.

Dengan keputusan tersebut, suporter Madura United diharapkan memberikan dukungan secara tertib dan bertanggung jawab. Adapun larangan kehadiran suporter Arema FC tetap diberlakukan sebagai bagian dari ketentuan pengamanan pertandingan. (mcr12/jpnn)