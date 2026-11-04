Madura United Siapkan Derby Jatim Kontra Arema FC, Jose Gomes Minta Tim Terus Berbenah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Madura United FC mulai mematangkan persiapan menghadapi Arema FC dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027. Setelah menjalani istirahat dan pemulihan selama dua hari, skuad Laskar Sape Kerrab kembali menggelar latihan di Stadion Gelora Bangkalan, Senin (2/11).

Madura United memiliki waktu sekitar empat hari untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan bertajuk Derby Jatim tersebut.

Duel Madura United kontra Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam. Pertandingan itu merupakan bagian dari pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Pelatih Madura United Jose Gomes menegaskan kemenangan 1-0 atas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10), tidak membuat timnya berpuas diri.

Menurut pelatih asal Portugal itu, Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dan kolega harus terus meningkatkan performa. Terlebih, perjalanan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini masih panjang.

"Kami masih haris terus berbenah. Bukan berarti hasil positif kami bersantai, kami selalu berbenah dan berupaya meningkatkan performa," ujar Jose Gomes.

Madura United saat ini berada di papan atas klasemen sementara BRI Super League hingga pekan kedelapan.

Jordy Werhmann dan kolega telah mengoleksi 16 poin dari lima kemenangan dan satu hasil imbang. Capaian tersebut menjadi modal positif bagi Madura United untuk menghadapi Arema FC. (mcr12/jpnn)