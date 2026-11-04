Kushedya Hari Yudo Borong Gol, Persela Buka League Cup dengan Kemenanganop

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan mengawali kiprahnya di League Cup 2026/2027 dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara di Stadion Surajaya, Lamongan, Selasa (3/11) malam.

Dua gol kemenangan Laskar Joko Tingkir dicetak Kushedya Hari Yudo pada menit ke-67 dan ke-69.

Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Menurut dia, para pemain tetap mampu tampil maksimal meskipun memiliki waktu pemulihan yang terbatas setelah menjalani pertandingan Pegadaian Championship.

"Tentunya berkat kerja keras pemain, walaupun dengan waktu pemulihan yang sangat mepet, mereka tetap maksimal memberikan yang terbaik buat tim," katanya dalam jumpa pers seusai pertandingan di Lamongan.

Bima menyebut kemenangan tersebut menjadi modal kepercayaan diri Persela untuk menghadapi Kendal Tornado FC pada lanjutan Pegadaian Championship, Minggu (8/11).

Dia mengaku sengaja tetap memainkan sejumlah pemain utama dalam pertandingan melawan Persijap untuk menjaga momentum positif tim di tengah persaingan promosi ke Liga 1.

"Saya sengaja tetap memainkan sejumlah pemain utama untuk menjaga momentum positif tim dalam persaingan promosi ke Liga 1," katanya.

Sementara itu, Kushedya Hari Yudo bersyukur bisa membantu Persela meraih kemenangan dengan mencetak dua gol.