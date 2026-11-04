Kiper Persebaya Ernando Ungkap Kekecewaan Seusai Kalah Dari Kendal Tornado

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penjaga gawang Persebaya Surabaya Ernando Ari mengungkapkan kekecewaannya setelah menelan kekalahan dari Kendal Tornado FC kompetisi League Cup 2026/2027.

Dalam laga itu, Tim Bajol Ijo harus rela kehilangan poin setelah kalah dari tim Liga 2 Kendal Tornado dengan hasil akhir 3-2, di Stadion Sriwedari, Solo pada Selasa (3/11) malam.

“Iya, kami pastinya kecewa, karena kami datang bukan hanya untuk menerima kekalahan ini,” kata Ernando di Solo, Rabu (4/11).

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Ernando mengaku sempat berbincang dengan pelatih Bernado Tavares terkait kesalahan yang dibuat saat pertandingan. Hal itu langsung diganjar tiga gol dari Laskar Badai Pantura.

“Dan apa yang sudah disampaikan coach Tavares, kalau kami melakukan kesalahan pasti akan ada punishment (hukumannya),” ujarnya.

Pemain 24 tahun tersebut berjanji bakal menjadikan kekalahan itu sebagai pelajaran. Agar Tim Bajol Ijo bisa bermain menjadi lebih baik dalam pertandingan berikutnya.

“Kami akan improve (menjadi lebih baik) dalam setiap pertandingan, untuk memperbaiki apa pun kesalahan agar menjadi tim lebih kuat lagi ke depannya,” ucapnya.

Persebaya tergabung dalam zona timur grup g bersama Kendal Tornado FC dan PSBS Biak. Mereka harus bisa berada pada posisi pertama klasemen untuk bisa lanjut ke babak berikutnya. (mcr23/jpnn)