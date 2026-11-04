JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Kiper Persebaya Ernando Ungkap Kekecewaan Seusai Kalah Dari Kendal Tornado

Kiper Persebaya Ernando Ungkap Kekecewaan Seusai Kalah Dari Kendal Tornado

Rabu, 04 November 2026 – 18:40 WIB
Kiper Persebaya Ernando Ungkap Kekecewaan Seusai Kalah Dari Kendal Tornado - JPNN.com Jatim
Kiper Persebaya Surabaya setelah kalah dari Kendal Tornado, di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11) malam. Foto: Dok. Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penjaga gawang Persebaya Surabaya Ernando Ari mengungkapkan kekecewaannya setelah menelan kekalahan dari Kendal Tornado FC kompetisi League Cup 2026/2027.

Dalam laga itu, Tim Bajol Ijo harus rela kehilangan poin setelah kalah dari tim Liga 2 Kendal Tornado dengan hasil akhir 3-2, di Stadion Sriwedari, Solo pada Selasa (3/11) malam.

“Iya, kami pastinya kecewa, karena kami datang bukan hanya untuk menerima kekalahan ini,” kata Ernando di Solo, Rabu (4/11).

Baca Juga:

Ernando mengaku sempat berbincang dengan pelatih Bernado Tavares terkait kesalahan yang dibuat saat pertandingan. Hal itu langsung diganjar tiga gol dari Laskar Badai Pantura.

“Dan apa yang sudah disampaikan coach Tavares, kalau kami melakukan kesalahan pasti akan ada punishment (hukumannya),” ujarnya.

Pemain 24 tahun tersebut berjanji bakal menjadikan kekalahan itu sebagai pelajaran. Agar Tim Bajol Ijo bisa bermain menjadi lebih baik dalam pertandingan berikutnya.

Baca Juga:

“Kami akan improve (menjadi lebih baik) dalam setiap pertandingan, untuk memperbaiki apa pun kesalahan agar menjadi tim lebih kuat lagi ke depannya,” ucapnya.

Persebaya tergabung dalam zona timur grup g bersama Kendal Tornado FC dan PSBS Biak. Mereka harus bisa berada pada posisi pertama klasemen untuk bisa lanjut ke babak berikutnya. (mcr23/jpnn)

Kiper Persebaya Surabaya mengungkapkan kekecewaannya saat kalah melawan Kendal Tornado

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Andhi Dwi Setiawan

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya Ernando Ari Liga 1 Indonesia berita liga 1 BRI Super League Kendal Tornado FC league cup

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU