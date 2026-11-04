Tavares Akui Kekalahan Persebaya Atas Kendal Tornado Tanggung Jawabnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengakui kekalahan ketika melawan Kendal Tornado FC dalam laga League Cup 2026/2027, adalah tanggung jawabnya.

Tavares mengatakan anak asuhnya sudah bermain dengan maksimal dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-2, di Stadion Sriwedari, Solo pada Selasa (3/11) malam.

“Saya senang dengan sikap dan kerja keras para pemain, mereka sudah memberikan yang terbaik. Tanggung jawab hasil ini ada di tangan pelatih,” kata Tavares di Solo, Rabu (4/11).

Pelatih asal Portugal itu menyebut padatnya jadwal pertandingan membuatnya melakukan rotasi pemain. Akhirnya, dia memainkan anak asuhnya yang jarang mendapat kesempatan.

“Kami bermain setiap empat hari sekali. Saat melawan Kendal Tornado kami memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang kurang menit bermain,” ujarnya.

Hasilnya, Tim Bajol Ijo hanya bisa melakukan penguasaan bola tanpa adanya peluang di babak pertama. Sejumlah kesempatan emas itu baru muncul setelah turun minum.

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“Kami punya dua peluang awal babak kedua dari Tony dan Sananta, lalu tim lawan mencetak gol. Setelah kami menyamakan kedudukan, kami mencetak gol kedua,” jelasnya.

Selain itu, Tavares mengakui Laskar Badai Pantura sangat fokus selama berlangsungnya pertandingan. Akhirnya, kesalahan para pemain Green Force diganjar gol.