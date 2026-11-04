Persik Siapkan Tiga Pemain Asing untuk Hadapi Persis di League Cup, Siapa Saja?

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri menyiapkan tiga pemain asing, Jose Enrique, Jon Toral, dan Marcelo Djalo, untuk tampil sejak menit awal saat menjamu Persis Solo pada pertandingan League Cup 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (4/11) malam.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengatakan pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain yang minim menit bermain di BRI Super League untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah jam terbang.

"Untuk besok, yang akan bermain adalah Jose, Jon Toral, dan Marcelo Djalo. Kompetisi ini juga akan memberi kesempatan bagi pemain yang mungkin tidak bermain banyak di liga untuk menunjukkan kemampuan mereka," kata Marcos, Selasa (3/11).

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan pertandingan tersebut juga membuka peluang bagi pemain lokal untuk mendapatkan porsi bermain lebih besar.

Kesempatan itu diharapkan bisa dimanfaatkan para pemain untuk membuktikan kemampuan sekaligus meningkatkan persaingan di dalam skuad.

Wakakin, Marcos mengingatkan Persis Solo bukan lawan yang mudah. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut memiliki sejumlah pemain berkualitas, termasuk mereka yang pernah merasakan persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Menurut Marcos, Persis dibangun dengan ambisi kembali promosi setelah mengalami degradasi pada musim sebelumnya. Karena itu, Persik tetap harus waspada dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kekuatan lawan.

"Ini bukan pertandingan yang mudah. Mereka memiliki pemain bagus dan dibangun untuk kembali promosi. Kami sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan mereka, dan akan berusaha menampilkan permainan terbaik," kata Marcos.