Andre Caldas Ungkap Kunci Arema FC Hajar RANS 4-0, Hanif Sjahbandi Curhat 9 Bulan Absen

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih interim Arema FC Andre Caldas menyebut perbaikan penampilan pemain menjadi kunci keberhasilan timnya meraih kemenangan telak 4-0 atas RANS Nusantara FC dalam kompetisi League Cup di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (3/11).

Andre mengakui anak asuhnya belum mampu menjalankan taktik yang direncanakan pada 15-20 menit awal pertandingan. Namun, seiring berjalannya waktu, performa pemain Arema FC berkembang ke arah yang lebih baik.

"Kami tidak melakukan sesuai apa yang sudah direncanakan, tetapi pemain bisa menjawab hingga hasilnya kemenangan 4-0. Saya berpikir siapa pun yang bermain hari ini telah melakukan pekerjaan bagus," kata Andre dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan.

Dia juga menilai para pemain menikmati jalannya pertandingan sehingga mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan.

Andre menegaskan selama kompetisi I.League Cup, dirinya melakukan rotasi pemain sekaligus memberikan kepercayaan kepada sejumlah pemain yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan tampil sejak menit awal.

Kepercayaan tersebut, menurut dia, mampu dijawab para pemain melalui penampilan yang baik.

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"Pemain menunjukkan bahwa mampu bermain di Arema, seperti yang selalu saya katakan tidak peduli siapa yang bermain, karena saya percaya kepada mereka," ujarnya.

Andre memastikan akan tetap menerapkan pola serupa dengan memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain Arema FC.