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JPNN.com Jatim Olahraga Arema FC Gilas RANS Nusantara FC 4-0, Samuel Otusanya Cetak Hattrick

Arema FC Gilas RANS Nusantara FC 4-0, Samuel Otusanya Cetak Hattrick

Rabu, 04 November 2026 – 12:27 WIB
Arema FC Gilas RANS Nusantara FC 4-0, Samuel Otusanya Cetak Hattrick - JPNN.com Jatim
Pesepakbola RANS NUsantara FC Racksa Surya Wijaya (kanan) berebut bola dengan pesepakbola Arema FC Julian Guevara dalam pertandingan I.League Cup di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (3/11/2026). Arema FC mampu memenangkan pertandingan atas RANS Nusantara FC dengan skor 4-0. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arema FC meraih kemenangan telak 4-0 atas RANS Nusantara FC dalam pertandingan League Cup Grup L Zona Timur 2 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Selasa (3/11).

Tiga dari empat gol kemenangan Singo Edan dicetak Samuel Otusanya. Sementara satu gol lainnya disumbangkan Hanif Sjahbandi.

Pada babak pertama, RANS Nusantara FC yang bertindak sebagai tuan rumah tampil disiplin dengan mengandalkan kolektivitas antarlini. Strategi tersebut sempat membuat Arema FC kesulitan menembus pertahanan lawan.

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Bahkan, beberapa kali RANS mampu melancarkan serangan yang membuat barisan pertahanan Arema FC kerepotan.

Namun, memasuki pertengahan babak pertama, Arema mulai keluar dari tekanan. Lini serang yang dikomandoi Samuel Otusanya mulai menebar ancaman.

Arema akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Samuel Otusanya. Dia memaksimalkan situasi sepak pojok yang dikirim Gustavo Franca setelah kiper RANS, Ditea Dwi, gagal menangkap bola dengan sempurna.

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Samuel kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-34. Kali ini, penyerang Arema tersebut memanfaatkan kesalahan lini belakang dan penjaga gawang RANS di dalam kotak penalti.

Keunggulan 2-0 Arema FC bertahan hingga turun minum.

Arema FC mengalahkan RANS Nusantara FC 4-0 di I.League Cup. Samuel Otusanya mencetak hattrick, sedangkan Hanif Sjahbandi menyumbang satu gol.
Sumber Antara
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TAGS   arema fc rans nusantara fc league cup samuel otusanya

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