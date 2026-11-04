Aji Santoso Akui De Red FC Kalah Kualitas dari PSM Makassar, Peluang ke Semifinal Menipis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih De Red FC Aji Santoso mengakui kualitas timnya masih berada di bawah PSM Makassar setelah kalah 0-2 pada laga perdana Grup K Zona Timur 2 League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Selasa.

Aji mengatakan, kekalahan tersebut juga tidak lepas dari keputusan melakukan rotasi besar-besaran terhadap pemain. Langkah itu diambil untuk menjaga kebugaran tim menjelang pertandingan berikutnya melawan PSBS Biak.

"Ini kalah 0-2, tetapi memang di pertandingan ini saya banyak merotasi pemain. Bahkan hanya satu pemain, Sheva, yang kemarin melawan Deltras bermain, hari ini saya mainkan," kata Aji dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Dia menjelaskan sebagian besar pemain yang tampil ketika menghadapi Deltras tidak diturunkan saat melawan PSM Makassar. Rotasi tersebut dilakukan agar pemain tetap memiliki kondisi fisik yang optimal untuk pertandingan berikutnya.

Walakin, Aji mengakui perbedaan kualitas kedua tim membuat De Red FC kesulitan mengembangkan permainan meskipun telah berusaha memberikan perlawanan.

"Memang dari segi kualitas kami kalah dengan PSM Makassar, sehingga anak-anak agak sulit untuk bisa berkembang," ucapnya.

De Red FC tercatat melepaskan delapan tembakan sepanjang pertandingan, tetapi tidak satu pun mengarah ke gawang. Aji menilai peluang tersebut belum tergolong kesempatan emas karena dilakukan pemain dalam kondisi yang kurang ideal.

Kekalahan dari PSM Makassar membuat peluang De Red FC melaju ke semifinal ILeague Cup semakin kecil.