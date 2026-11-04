Darije Kalezic Optimistis PSM Makassar Lolos Fase Grup, Ini Alasannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic optimistis timnya mampu lolos dari fase grup ILeague Cup 2026/2027. Keyakinan tersebut muncul setelah Juku Eja mengalahkan De Red FC dengan skor 2-0 pada laga perdana Grup K Zona Timur 2 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Selasa.

Darije menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi PSM Makassar untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di kompetisi tersebut.

"Saya pikir kami melakukan pekerjaan yang baik dengan memenangkan pertandingan pertama ini, dan kemenangan tersebut memberikan kepercayaan diri kepada kami untuk bisa lolos dari fase grup," kata Darije dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Dia menjelaskan PSM mampu mengendalikan permainan selama 90 menit meskipun melakukan rotasi pemain di sejumlah posisi untuk menjaga kebugaran.

Menurut Darije, timnya juga berhasil membatasi peluang De Red FC dan menunggu momentum yang tepat untuk mencetak gol.

"Kami mengontrol jalannya permainan selama 90 menit penuh dan tidak memberikan peluang kepada tim lawan. Kami menunggu momen yang tepat untuk mencetak gol," ucapnya.

Dua gol kemenangan PSM Makassar dalam pertandingan tersebut dicetak Abdul Rahman pada menit ke-26 dan Kodai Tanaka menit ke-48.

Meski mengawali kompetisi dengan kemenangan, Darije mengaku belum memikirkan peluang PSM Makassar menjadi juara ILeague Cup 2026/2027.