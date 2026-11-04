De Red FC Tumbang di Kandang, PSM Makassar Awali League Cup dengan Kemenangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSM Makassar mengawali kiprahnya di Grup K Zona Timur 2 League Cup 2026/2027 dengan kemenangan meyakinkan. Juku Eja menundukkan tuan rumah De Red FC dengan skor 2-0 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Selasa (3/11).

Dua gol kemenangan PSM Makassar dicetak Abdul Rahman pada menit ke-26 dan Kodai Tanaka pada menit ke-48.

PSM Makassar langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tim berjuluk Juku Eja tersebut berusaha membongkar pertahanan De Red FC yang tampil disiplin.

Peluang berbahaya pertama PSM tercipta pada menit ke-10. Kodai Tanaka melakukan penetrasi hingga melewati bek lawan dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Namun, tembakannya berhasil ditepis menjadi tendangan sudut.

De Red FC mencoba merespons tekanan PSM melalui serangan balik. Namun, upaya tuan rumah belum mampu menghasilkan peluang yang berbuah gol.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-26. Abdul Rahman berhasil memanfaatkan umpan Victor Luiz untuk membawa PSM Makassar unggul 1-0.

De Red FC berusaha menyamakan kedudukan setelah tertinggal. Namun, keunggulan PSM tetap bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, De Red FC mencoba membangun serangan dari bawah untuk mengejar ketertinggalan. Namun, PSM justru kembali mencetak gol pada menit ke-48.