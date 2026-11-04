JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga De Red FC Tumbang di Kandang, PSM Makassar Awali League Cup dengan Kemenangan

De Red FC Tumbang di Kandang, PSM Makassar Awali League Cup dengan Kemenangan

Rabu, 04 November 2026 – 13:42 WIB
De Red FC Tumbang di Kandang, PSM Makassar Awali League Cup dengan Kemenangan - JPNN.com Jatim
Pesepakbola PSM Makassar Ananda Rehan (kiri) menendang bola yang dihadang pemain De Red FC Rizky Dwi (tengah) saat pertandingan Grup K Zona Timur 2 ILeague Cup 2026/2027, di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur, Selasa (3/11/2026). ANTARA/HO-Media Officer De Red FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSM Makassar mengawali kiprahnya di Grup K Zona Timur 2 League Cup 2026/2027 dengan kemenangan meyakinkan. Juku Eja menundukkan tuan rumah De Red FC dengan skor 2-0 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Selasa (3/11).

Dua gol kemenangan PSM Makassar dicetak Abdul Rahman pada menit ke-26 dan Kodai Tanaka pada menit ke-48.

PSM Makassar langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tim berjuluk Juku Eja tersebut berusaha membongkar pertahanan De Red FC yang tampil disiplin.

Baca Juga:

Peluang berbahaya pertama PSM tercipta pada menit ke-10. Kodai Tanaka melakukan penetrasi hingga melewati bek lawan dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Namun, tembakannya berhasil ditepis menjadi tendangan sudut.

De Red FC mencoba merespons tekanan PSM melalui serangan balik. Namun, upaya tuan rumah belum mampu menghasilkan peluang yang berbuah gol.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-26. Abdul Rahman berhasil memanfaatkan umpan Victor Luiz untuk membawa PSM Makassar unggul 1-0.

Baca Juga:

De Red FC berusaha menyamakan kedudukan setelah tertinggal. Namun, keunggulan PSM tetap bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, De Red FC mencoba membangun serangan dari bawah untuk mengejar ketertinggalan. Namun, PSM justru kembali mencetak gol pada menit ke-48.

PSM Makassar mengalahkan De Red FC 2-0 di League Cup 2026/2027. Abdul Rahman dan Kodai Tanaka mencetak gol kemenangan Juku Eja.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   De Red FC psm makassar hasil pertandingan league cup

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU