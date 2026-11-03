Kendal Tornado FC Kalahkan Persebaya Surabaya di Laga Perdana League Cup, Skor 3-2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya dikalahkan Kendal Tornado FC dengan hasil akhir 3-2, dalam kompetisi League Cup 2026/2027 yang digelar di Stadion Sriwedari, Solo pada Selasa (3/11).

Pemain Kendal Tornado membuka lebih dulu menyerang melalui umpan ke kotak penalti Persebaya. Namun, posisi Rizki Dwi sudah berada dalam posisi offside ketika menerima bola.

Laskar Badai Pantura kembali membuat peluang melalui umpan satu dua di lini tengah, tetapi Yudha Alkanza belum bisa mencetak gol setelah hanya berhadapan dengan Ernando Ari.

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Persebaya yang kesulitan menembus pertahanan Kendal Tornado mendapatkan kesempatan emas dari tendangan Ramadhan Sananta yang hampir saja berbuah gol.

Tim Bajol Ijo mulai tampil lebih menyerang setelah wasit meniupkan peluit tanda dimulainya babak kedua. Sayangnya, umpan pelan dari Sananta belum bisa dimanfaatkan Dicky Kurniawan.

Kendal Tornado lebih dulu mencetak skor pada menit 58, melalui skema umpan Fredyan Wahyu dari sisi kanan lapangan yang disambut oleh tandukan Akbar Firmansyah.

Persebaya mampu menyamakan kedudukan setelah kesulitan menembus pertahanan Kendal Tornado menit 71. Sundulan Sananta setelah menerima umpan Rivera tak bisa dijangkau kiper.

Bahkan, Green Force berganti unggul seusai Rivera melakukan tendangan bebas dengan memberikan umpan ke kotak penalti, dan disambut tendangan mendatar Toni Firmansyah menit 78.