Ini Daftar 48 Pemain Asing 16 Klub Super League di League Cup 2026/2027

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 16 klub peserta BRI Super League telah mendaftarkan masing-masing tiga pemain asing untuk menghadapi paruh pertama I.League Cup 2026/2027.

Berdasarkan catatan I.League, kompetisi yang diikuti klub dari Super League dan Championship tersebut menerapkan batas maksimal tiga pemain asing untuk setiap tim.

Aturan itu diberlakukan agar seluruh peserta dari dua kasta teratas sepak bola Indonesia memiliki kekuatan yang lebih merata dalam persaingan I.League Cup musim ini.

Baca Juga: Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan Kendal Tornado FC di League Cup

Dari klub Super League, hanya Persib Bandung dan Borneo FC yang belum mendaftarkan pemain asing. Kedua tim tersebut baru akan memulai kiprah pada babak delapan besar yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.

Sementara itu, 16 klub lainnya telah menentukan tiga pemain asing yang akan memperkuat tim masing-masing pada paruh pertama kompetisi.

Berikut daftar pemain asing 16 klub Super League di I.League Cup 2026/2027:

1. Arema FC

- Julian Guevara (Kolombia)