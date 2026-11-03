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Ini Daftar 48 Pemain Asing 16 Klub Super League di League Cup 2026/2027

Selasa, 03 November 2026 – 20:22 WIB
Ini Daftar 48 Pemain Asing 16 Klub Super League di League Cup 2026/2027 - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Persija Jakarta Kerim Memija (kiri) berusaha melewati adangan pesepak bola Persebaya Surabaya Francisco Rivera (kanan) saat pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/7/2026). Persebaya Surabaya mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/agr

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 16 klub peserta BRI Super League telah mendaftarkan masing-masing tiga pemain asing untuk menghadapi paruh pertama I.League Cup 2026/2027.

Berdasarkan catatan I.League, kompetisi yang diikuti klub dari Super League dan Championship tersebut menerapkan batas maksimal tiga pemain asing untuk setiap tim.

Aturan itu diberlakukan agar seluruh peserta dari dua kasta teratas sepak bola Indonesia memiliki kekuatan yang lebih merata dalam persaingan I.League Cup musim ini.

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Dari klub Super League, hanya Persib Bandung dan Borneo FC yang belum mendaftarkan pemain asing. Kedua tim tersebut baru akan memulai kiprah pada babak delapan besar yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.

Sementara itu, 16 klub lainnya telah menentukan tiga pemain asing yang akan memperkuat tim masing-masing pada paruh pertama kompetisi.

Berikut daftar pemain asing 16 klub Super League di I.League Cup 2026/2027:

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1. Arema FC

- Julian Guevara (Kolombia)

Sebanyak 16 klub Super League mendaftarkan tiga pemain asing untuk I.League Cup 2026/2027. Simak daftar lengkap 48 pemain dan dua klub yang belum mendaftar.
Sumber Antara
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TAGS   pemain asing league cup league cup sepak bola indonesia BRI Super League

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