Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan Kendal Tornado FC di League Cup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya bertemu dengan Kendal Tornado FC dalam pertandingan pembuka League Cup 2026/2027 yang digelar di Stadion Sriwedari, Solo pada Selasa (3/11).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menggunakan formasi 5-2-3 pada laga tandang melawan Kendal Tornado FC. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Ernando Ari.

Lima pemain bertahan diisi oleh Risto Mitrevski, Rachmat Irianto, Koko Ari, Syahrul Lasinari, dan Yusuf Meilana. Lalu, pada gelandang ada duet Sadida Nugraha dan Dicky Kurniawan.

Kemudian, Green Force memercayakan daya gedornya kepada Malik Risaldi, Ramadhan Sananta, serta Aleandro Alan Maulan.

Tavares sendiri tampak masih menyimpan kedua pemain asingnya, yakni Francisco Rivera dan Miguel Pereira di bangku cadangan.

Di sisi lain, tuan rumah Kendal Tornado FC menggunakan formasi 5-3-2. Pada posisi bertahan ada Agung Prasetyo, Dimas Sukarno Putra, Syaeful Anwar, Fredyan Wahyu, dan M Fatchur Rochman.

Selanjutnya, pelatih Stefan Rullin Keeltjes memasang trio Andre Oktaviansyah, Arif Satya Yuda, dan Dwi Geno Nofiansyah untuk mengisi lini tengah lapangan.

Lalu, Rifal Lastori dan Rizki Dwi Pangestu diharapkan bisa menyulitkan lini pertahanan Persebaya pada pertandingan. Pemain asing Patrick Cruz masih berada di bangku cadangan. (mcr23/jpnn)