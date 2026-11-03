Persela Bidik Kemenangan atas Persijap di League Cup, Bima Sakti Siapkan Rotasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persela Lamongan membidik kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara pada pertandingan perdana I-League Cup 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Selasa (3/11) pukul 19.00 WIB. Meski memiliki waktu pemulihan terbatas setelah menjalani Pegadaian Championship, Laskar Joko Tingkir tetap memasang target meraih hasil maksimal.

Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan, timnya telah melakukan persiapan setelah menyelesaikan pertandingan Championship pada Sabtu (31/10). Para pemain menjalani pemulihan melalui metode mandi es (ice bath), sedangkan pemain yang tampil kurang dari 45 menit mendapatkan latihan mandiri.

"Kami sudah mempersiapkan diri dan ingin menang di pertandingan perdana besok, meski pertandingan sangat mepet dengan kompetisi Pegadaian Championship," katanya dalam konferensi pers sebelum pertandingan di Lamongan, Senin.

Bima menjelaskan, tim pelatih juga menyiapkan rotasi untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang memiliki menit bermain terbatas.

"Kami sudah bicara dengan manajemen. Kami tidak asal ikut, kami punya target tersendiri di I-League Cup," katanya.

Meski demikian, Bima menegaskan perjuangan promosi ke Liga 1 melalui Pegadaian Championship tetap menjadi prioritas utama Persela. I-League Cup menjadi target tambahan bagi tim untuk meraih prestasi.

Sementara itu, pemain Persela Dendy Sulistyawan menyebut kondisi fisik dan mental rekan-rekannya cukup baik berkat program pemulihan yang disiapkan tim pelatih.

"Sebagai pemain profesional sudah tidak ada alasan untuk mengeluh soal jarak pertandingan yang dekat karena semuanya sudah disiapkan oleh pelatih," ujarnya.