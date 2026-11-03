Persebaya Lawan Western Australia, Beri Kesempatan Bagi Pemain Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bakal menjamu Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (15/11). Hal itu menjadi kesempatan para pemain menambah menit bermain.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyambut positif pertandingan uji coba tersebut. Sebab, menjadi kesempatan para pemain Bajul Ijo yang jarang dimainkan di kompetisi resmi.

“Bagi saya pertandingan melawan Football West adalah kesempatan yang baik bagi pemain yang belum mendapatkan banyak kesempatan saat liga,” kata Tavares, Selasa (3/11).

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Tavares mengaku tujuan utamanya adalah untuk melihat performa para pemain muda dan baru kembali dari proses pemulihan cedera yang berpotensi masuk ke dalam skuat utama.

“Pemain yang kembali dari cedera, maupun pemain muda yang sedang berjuang mendapatkan menit bermain di tim utama, itulah yang menjadi target kami,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pemain Australia Football Team yang juga pernah bermain untuk Tim Bajul Ijo Aryn Williams mengungkapkan rasa senangnya kembali ke Surabaya.

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“Tentu senang bisa kembali ke Surabaya dan bertanding melawan Persebaya,” ujar Aryn.

Pertandingan itu, merupakan hasil dari kerja sama antara Persebaya dengan Football West atau federasi sepak bola negara bagian Western Australia yang sudah terjalin sejak 2018.