Tavares Tak Ragu Turunkan Pemain Muda Persebaya di Kompetisi League Cup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak akan ragu memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil dalam kompetisi League Cup 2026/2027.

League Cup mempunyai aturan setiap klub hanya diperbolehkan membawa sebanyak tiga pemain asing. Hal tersebut membuat tim yang berlaga memanfaatkan para pemain muda.

Mengenai hal itu, Tavares mengatakan para pemain muda mempunyai kesempatan untuk mendapatkan menit bermain di Tim Bajul Ijo, dalam berbagai kompetisi yang dijalani.

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“Pemain muda selalu punya kesempatan untuk bermain, baik di kompetisi (League Cup) ini maupun di BRI Super League,” kata Tavares saat konferensi pers secara daring, Senin (2/11).

Pelatih asal Portugal tersebut mengaku tidak takut untuk menyertakan pemain belia di dalam timnya. Dengan catatan menunjukkan permainan bagus ketika sesi latihan.

“Saya tidak ragu sama sekali untuk menurunkan pemain muda. Jika menunjukkan performa bagus saat latihan, peluangnya untuk bermain di pertandingan selanjutnya tinggi,” jelasnya.

Persebaya tergabung dalam zona timur grup g bersama Kendal Tornado FC dan PSBS Biak. Green Force lebih dulu bertandang ke Stadion Sriwedari, Solo pada Selasa (3/11).

“Saya yakin Kendal Tornado akan melakukan segalanya untuk menang. Kami juga harus berjuang habis-habisan untuk bisa memenangkan pertandingan ini,” ucapnya.