Persebaya Surabaya Belum Tentukan 3 Pemain Asing untuk Berlaga di League Cup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares masih belum mengungkap tiga pemain asingnya yang akan didaftarkannya dalam mengikuti kompetisi League Cup 2026/2027.

League Cup mempunyai aturan main yang berbeda dengan kompetisi Liga Indonesia. Setiap klub hanya diperbolehkan membawa sebanyak tiga pemain asing dalam setiap pertandingannya.

Kemudian, tim juga diwajibkan memberikan daftar ketiga pemain asingnya saat jendela pendaftaran. Selain itu, klub tidak bisa mengganti lagi nama yang sudah diberikan tersebut.

Namun, Tavares sendiri masih belum menentukan para pemain asing yang akan didaftarkannya. Sebab, masih belum melakukan sesi latihan kembali setelah jeda liga.

“Mengenai pemain asing, kami baru akan memutuskannya setelah latihan. Kami belum melakukan sesi latihan hari ini,” kata Tavares saat konferensi pers secara daring, Senin (2/11).

Pelatih asal Portugal tersebut ingin menentukannya setelah menjalani latihan terakhir, sebelum melawan Kendal Tornado FC, di Stadion Sriwedari, Solo pada Selasa (3/11) besok.

Tavares tetap mewaspadai permainan Laskar Badai Pantura dalam pertandingan tersebut, meskipun tim lawan tengah menjalani kompetisi di kasta kedua Liga Indonesia.

“Kami harus tetap rendah hati karena bermain di kandang lawan, dan saya yakin mereka akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan ini,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)