Rian Ungkap Posisi Sulit Persebaya, Harus Menang Lawan Kendal Tornado FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain bertahan Persebaya Rachmat Irianto menyebut timnya dalam posisi sulit sehingga harus menang pada laga perdana League Cup melawan Kendal Tornado FC, Selasa (3/11) besok.

Pria yang akrab disapa Rian itu mengatakan Tim Bajol Ijo tengah disorot dalam beberapa pertandingan terakhir. Hal tersebut membuat para pemain berada pada posisi sulit.

“Pertama dengan situasi yang dialami oleh Persebaya saat ini memang sedikit sulit dan banyak tekanan di mana-mana,” kata Rian ketika konferensi pers secara daring, Senin (2/11).

Oleh karena itu, Persebaya harus fokus dalam menjalani pertandingan yang digelar di Stadion Sriwedari, Solo itu. Sebab, mereka wajib memenangkan laga League Cup tersebut.

“Jadi, teman-teman dan para pelatih fokus untuk pertandingan besok dan akan berjuang dan memenangkan pertandingan,” jelasnya.

Namun, Rian mengungkapkan pertandingan tersebut tidak akan berjalan dengan mudah karena Kendal Tornado mempunyai performa positif di kompetisi Liga 2 Indonesia.

Saat ini, Kendal Tornado tengah berada pada posisi empat klasemen Pegadaian Championship. Dengan empat kemenangan dan seri, tanpa pernah mengalami kekalahan.

“Kami tahu Kendal Tornado memiliki empat kemenangan dan empat seri dan mereka belum pernah kalah di Liga 2. Jadi, ini akan menjadi situasi yang sangat sulit bagi kami,” ujarnya.