Laga Perdana League Cup, Persebaya Tak Mau Remehkan Kendal Tornado FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tetap mewaspadai Kendal Tornado FC dalam laga perdana League Cup 2026/2027 yang digelar di Stadion Sriwedari, Solo, Selasa (3/11) besok.

Tavares mengatakan Persebaya tidak akan meremehkan Kendal Tornado FC meskipun berasal dari liga 2. Sebab, lawan mempunyai banyak pemain yang berpengalaman.

“Besok kami akan bermain melawan tim yang bagus dari Liga 2. Mereka punya banyak pemain siap dengan pengalaman di Liga Super,” kata Tavares saat konferensi pers daring, Senin (2/11).

Diketahui, Kendal Tornado FC tidak pernah mengalami kekalahan dalam delapan pertandingan terakhirnya di kompetisi Pegadaian Championship atau Liga 2 Indonesia.

“Kendal Tornado Ini adalah tim yang dalam delapan pertandingannya belum pernah kalah. Mereka sudah mencetak sebanyak 16 gol dan hanya kebobolan empat gol,” ujarnya.

Selain itu, Tavares menyebut bermain kandang akan memberi keuntungan bagi Kendal Tornado. Dengan demikian, dia menilai pertandingan itu akan menyulitkan anak asuhnya.

“Mereka tim yang bagus, kompetitif, agresif, dan intens. Mereka bisa bermain dengan formasi empat atau lima bek. Mereka sangat dinamis di lini depan dan lini tengah, tim yang menarik,” jelasnya.

Pelatih asal Portugal itu berpesan kepada para pemainnya agar bermain bersungguh-sungguh. Karena Laskar Badai Pantura bakal menggunakan berbagai strategi untuk bisa menang.