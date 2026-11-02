Hadapi PSM di League Cup, De Red FC Berburu Kejutan dengan Pemain Rotasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - De Red FC tetap membidik kemenangan saat menghadapi PSM Makassar pada laga perdana Grup K Zona Timur 2 League Cup 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Selasa (3/11) pukul 16.00 WIB.

Pelatih De Red FC Aji Santoso memastikan timnya tetap mengincar hasil maksimal meski berencana melakukan rotasi pemain. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini minim mendapatkan jam terbang.

“Kami akan tetap mengejar kemenangan. Pemain semua siap, tetapi kami akan merotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang masih minim mendapatkan jam terbang,” kata Aji di Surabaya, Senin (2/11).

Rotasi tersebut juga berkaitan dengan persiapan De Red FC menghadapi pertandingan Pegadaian Championship melawan PSBS Biak pada 7 November mendatang.

Aji menjelaskan De Red FC masih berupaya memperbaiki catatan pertandingan kandang karena hingga saat ini belum pernah meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, pertandingan melawan PSM Makassar yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia tetap menjadi kesempatan berharga bagi De Red FC untuk menambah pengalaman.

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Sebagai tim promosi, De Red FC baru terbentuk dengan pemain-pemain yang berkumpul pada musim ini. Karena itu, laga melawan PSM juga menjadi sarana bagi tim untuk memahami atmosfer persaingan di level yang lebih tinggi.

Aji menegaskan De Red FC tidak akan mengubah filosofi permainan meski menghadapi lawan yang memiliki pengalaman dan kualitas lebih baik.