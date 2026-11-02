Madura United Sulit Dijebak Offside, Jose Gomes Ungkap Rahasia Pergerakan Lulinha dkk

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United memiliki catatan menarik hingga pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab menjadi tim yang paling sulit dijebak offside dengan hanya empat kali terperangkap sepanjang delapan pertandingan.

Jumlah tersebut menjadi yang terendah dibandingkan 17 kontestan lainnya. Sebaliknya, Java United menjadi tim dengan catatan offside terbanyak setelah 18 kali terjebak perangkap pertahanan lawan.

Pencapaian Madura United tersebut tidak lepas dari efektivitas pergerakan pemain ketika mengeksploitasi ruang kosong di lini pertahanan lawan. Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dkk beberapa kali mampu lolos dari jebakan offside dan menciptakan peluang berbahaya.

Bahkan, sejumlah peluang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol. Di antaranya gol Dimitar Mitkov ke gawang Persijap Jepara dan Danilo Santacruz saat menghadapi PSS Sleman.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengatakan keberhasilan pemain menghindari offside merupakan hasil penerapan game plan yang dijalankan selama latihan. Selain strategi, kecerdasan pemain dalam membaca situasi dan menentukan waktu pergerakan juga menjadi faktor penting.

"Kami juga latihan terkait itu. Tapi juga ada kecerdasan pemain dan timing tentunya antara pemain melepaskan umpan dengan pergerakan pemain lain untuk eksploitasi pertahanan kosong lawan," ucap Gomes dikutip dari laman ileague.id, Senin (2/11).

Pelatih asal Portugal tersebut berharap para pemain mampu mempertahankan konsistensi dalam menjalankan rencana permainan. Dengan demikian, Madura United dapat terus menciptakan peluang dan meraih hasil positif pada pertandingan berikutnya.

Di klasemen sementara, Madura United menempati posisi kelima dengan koleksi 16 poin. Jumlah tersebut sama dengan Bali United FC dan Persib Bandung, tetapi Laskar Sape Kerrab kalah produktivitas gol setelah mencetak 13 gol dan kebobolan 10 kali.