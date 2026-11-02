Johnny Jansen Tak Bergantung pada Penyerang, Irfan Jaya dan Teppei Yachida Jadi Bukti

jatim.jpnn.com, MALANG - Produktivitas gol Bali United FC di BRI Super League 2026/27 tidak hanya bergantung pada barisan penyerang. Kemenangan 3-1 atas Arema FC pada pekan kedelapan memperlihatkan kontribusi pemain sayap dan gelandang dalam menentukan hasil pertandingan.

Irfan Jaya menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam laga tandang tersebut. Dia menyumbangkan satu assist sekaligus mencetak gol untuk membawa Bali United unggul 2-0 atas Arema FC.

Irfan lebih dulu memberikan umpan matang kepada Marko Dugandzic yang membuka keunggulan Bali United pada menit ke-40. Lima menit berselang, pemain sayap tersebut ikut mencatatkan namanya di papan skor.

Sementara itu, gol ketiga Bali United lahir dari gelandang Teppei Yachida pada menit ke-67. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa ancaman Serdadu Tridatu tidak hanya berasal dari pemain yang beroperasi sebagai penyerang.

Pelatih Kepala Bali United Johnny Jansen menegaskan, dirinya tidak terlalu mempersoalkan siapa pemain yang mencetak gol. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, hal terpenting adalah memaksimalkan kualitas setiap pemain untuk membantu tim meraih hasil positif.

"Apabila Mike Hauptmeijer bisa menjadi pencetak gol terbanyak di liga, saya akan melakukannya. Dia adalah penjaga gawang kami. Apabila dia bisa mencetak gol di setiap pertandingan, kami tentu akan senang. Saya tidak peduli siapa yang mencetak gol," tutur Johnny.

Dia juga menyoroti kemampuan Teppei Yachida yang memiliki kualitas untuk bergerak di sekitar area kotak penalti. Pemain asal Jepang tersebut dinilai mampu memberikan tambahan ancaman dari lini tengah melalui pergerakan dan kemampuannya memasuki area pertahanan lawan.

"Namun, Teppei memiliki kualitas untuk bergerak di sekitar area kotak penalti. Dia juga mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam kotak penalti. Saya sebagai pelatih, dan juga bagi para pemain, hal yang penting adalah menempatkan mereka agar bisa memaksimalkan kualitas yang dimiliki," jelasnya.