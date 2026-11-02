Dominan Tetapi Gagal Menang, Ini Evaluasi Tavares Seusai Persebaya Imbang 1-1

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya gagal mengamankan kemenangan saat menjamu Persijap Jepara pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Bajul Ijo harus puas bermain imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Bernardo Tavares. Dominasi penguasaan bola yang diperagakan Persebaya belum cukup untuk membongkar pertahanan rapat Persijap yang menerapkan pendekatan low block.

Pelatih berlisensi UEFA Pro itu menilai performa Persebaya pada babak pertama belum sesuai harapan. Meski mampu menguasai permainan dan mengalirkan bola dari satu sisi ke sisi lainnya, Bajul Ijo masih kesulitan menemukan celah di pertahanan lawan.

"Pada babak pertama, menurut saya performa kami harus jauh lebih baik. Lawan sempat mendapatkan beberapa peluang melalui transisi. Kami memang menguasai bola dan mencoba mengalirkan permainan dari satu sisi ke sisi lain, namun kami perlu lebih jeli memanfaatkan celah dan menuntaskan peluang menjadi gol," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Senin (2/11).

Dia menyebut sejumlah kesalahan pada paruh pertama justru memberikan kesempatan kepada Persijap untuk mengembangkan permainan. Persebaya juga belum mampu memaksimalkan operan terakhir dan peluang tembakan yang kerap diblok pemain lawan.

"Kami melakukan beberapa kesalahan yang justru memberikan kepercayaan diri kepada tim lawan. Sayangnya, terkadang operan terakhir atau tembakan kami berhasil diblok," katanya.

Memasuki babak kedua, performa Persebaya mulai mengalami peningkatan. Namun, perbaikan permainan tersebut belum diikuti efektivitas penyelesaian akhir yang memadai.

Persijap justru mampu mencetak gol lebih dahulu sehingga Persebaya harus meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Tavares kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain guna menambah daya gedor dan mendorong pemain lebih dekat ke area pertahanan lawan.