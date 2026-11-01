SDN Manukan Kulon dan SDN SDN Kalirungkut I/264 Juarai MLSC Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SDN Manukan Kulon menjuarai kelompok umur 10 tahun dan SDN Kalirungkut I/264 pada usia 12 tahun, MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Surabaya Seri 1 2026-2027.

SDN Manukan Kulon mengalahkan SDN Dr.Sutomo V/327 dengan skor 3-1, dalam pertandingan kelompok umur 10 tahun yang digelar di Stadion Brawijaya Surabaya, Minggu (1/11).

Kemudian, SDN Kalirungkut I/264 mengungguli SDN Dr. Sutomo V/327 dengan skor 2-1, pada perebutan juara pertama kelompok umur 12 tahun.

Head Coach MLSC Extra Training Surabaya Sai Dong mengatakan kompetisi sepak bola putri usia dini tersebut, sudah melahirkan beberapa nama yang menonjol dari sisi kualitas.

“Saya bersyukur ada enam peserta dari Surabaya jebolan MLSC berlaga di Singa Cup 2026. Saya melihat potensi pemain muda lebih menonjol di seri tahun ini,” kata Sai Dong kepada wartawan.

Sai Dong menyebut MLSC bisa menjadi acuan kemajuan sepak bola putri di Indonesia. Dia bersyukur proses pengembangan atlet menunjukkan hasil memuaskan.

“Ini bukti bahwa Surabaya punya potensi besar untuk atlet sepak bola putri dan mereka akan masuk training untuk dipersiapkan lebih baik lagi, itu harus kami syukuri,” ujarnya.

Sementara itu, Pelatih Kepala SDN Kalirungkut I/264 Rico Rochmad Kurniawan mengaku senang karena timnya menjadi yang terbaik di usia 12 MLSC Surabaya Seri

1 2026 - 2027.