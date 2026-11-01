PSM Makassar Kalah 0-1 dari Madura United, Darije Kalezic Kecewa Penalti Terbuang

jatim.jpnn.com, PAREPARE - PSM Makassar harus mengakui keunggulan Madura United FC dengan skor 0-1 pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Bermain di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10) sore, Juku Eja gagal memanfaatkan sejumlah peluang, termasuk hadiah penalti.

Gol tunggal kemenangan Madura United dicetak Iran Junior pada menit ketujuh. Gol cepat tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung di hadapan pendukung PSM.

PSM berupaya menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan peluang untuk menyamakan kedudukan. Salah satu kesempatan terbaik mereka datang melalui titik putih. Namun, peluang penalti tersebut gagal dikonversi menjadi gol sehingga PSM tidak mampu membobol gawang yang dikawal Angga Saputra.

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic mengaku sulit menerima kenyataan bahwa anak asuhnya gagal memanfaatkan kesempatan besar tersebut. Kegagalan mencetak gol dari titik penalti turut membuat timnya kehilangan poin di kandang sendiri.

"Kami mendapatkan penalti, tapi kami tidak bisa mencetak gol. Ini sangat sulit untuk dipercaya, kami tidak bisa memanfaatkannya," tuturnya saat jumpa pers selepas laga.

Kekalahan ini sekaligus menghentikan tren positif PSM Makassar. Dalam tiga pertandingan sebelumnya, Juku Eja tidak terkalahkan dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Meski kecewa dengan hasil pertandingan, Kalezic mengakui Madura United merupakan lawan yang memiliki kualitas bagus. Menurut dia, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut sudah dipandang sebagai lawan tangguh sebelum pertandingan berlangsung.

"Sebelum bermain, kami tahu lawan kami tim kuat, Madura United, yang punya kualitas. Saat pertandingan, kami punya rasa bagus karena menguasai pertandingan dan mengakhiri laga dengan baik di kandang kami," pungkasnya.