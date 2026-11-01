Madura United Bangkit Seusai Kalah dari Persebaya, Iran Junior Bawa Kemenangan di Markas PSM

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Madura United FC berhasil bangkit setelah kalah dari Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10) sore.

Gol tunggal kemenangan Madura United dicetak gelandang asal Brasil, Iran Junior, ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit. Gol tersebut sekaligus menjadi gol pertamanya pada musim ini.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengaku senang dengan hasil tersebut. Dia menilai gol cepat Iran Junior menjadi modal penting bagi timnya untuk mengendalikan pertandingan.

Gomes juga mengapresiasi kedisiplinan anak asuhnya dalam bertahan, terutama pada babak kedua ketika PSM berupaya mengejar ketertinggalan melalui umpan-umpan panjang dan keunggulan duel udara.

"Babak pertama, kami bisa unggul duluan. Itu bagus. Babak kedua, kami tahu PSM mau long pass, jadi kami fokus kepertahanan, karena mereka kuat bola atas juga. Itu yang buat kami dapat poin di sini," ucap Gomes dikutip dari laman ileague.id, Minggu (1/11).

Pelatih asal Portugal itu mengakui kemenangan di kandang PSM tidak diraih dengan mudah. Menurut dia, Juku Eja sedang berada dalam tren positif setelah mencatatkan hasil bagus dalam tiga pertandingan sebelumnya.

"Pertandingan malam ini sangat sulit bagi kami. Karena, kami melawan tim yang pada tiga laga terakhir mereka bagus," tambahnya.

Kemenangan tersebut menjadi respons positif Madura United setelah sebelumnya menelan kekalahan 1-3 dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10).