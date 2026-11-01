Persik Dibantai Persita 1-5 di Kandang, Marcos Reina Akui Timnya Tampil Buruk

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri menelan kekalahan telak saat menjamu Persita Tangerang pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Sabtu, Macan Putih takluk dengan skor 1-5.

Persita tampil dominan dengan mencetak lima gol melalui Alexandre Ramalingom dan Pablo Ganet yang masing-masing membukukan dua gol, serta satu gol lainnya yang berawal dari tendangan bebas Ganet. Sementara itu, Persik hanya mampu membalas melalui Sergio Castel.

Persita langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tim tamu membuka keunggulan pada menit kesembilan melalui Alexandre Ramalingom yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Persik.

Menjelang turun minum, Ramalingom kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol pada menit ke-45+3 tersebut membawa Persita unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Persita tetap mengendalikan permainan. Keunggulan tim tamu bertambah menjadi 3-0 pada menit ke-48 melalui tendangan bebas Pablo Ganet.

Bola hasil eksekusi Ganet membentur pagar betis pemain Persik sebelum berubah arah dan masuk ke gawang Husna Al Malik.

Persita semakin menjauh setelah Ganet kembali mencetak gol pada menit ke-76. Skor berubah menjadi 4-0 untuk keunggulan tim tamu.

Persik sempat memperkecil ketertinggalan tiga menit berselang. Sergio Castel melepaskan tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti yang berhasil menggetarkan gawang Persita.