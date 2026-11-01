Andre Caldas Sebut Mental Pemain Arema FC Turun Drastis setelah Kebobolan Gol Kedua

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih sementara Arema FC Andre Caldas menilai penurunan mental bertanding pemain menjadi salah satu faktor kekalahan 1-3 dari Bali United pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (31/10).

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Andre mengatakan Arema FC sebenarnya masih memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan setelah kebobolan gol pertama. Namun, gol kedua Bali United menjelang turun minum dinilai memengaruhi kepercayaan diri para pemain.

"Gol pertama Bali United terjadi pada menit ke-40 dan kami punya peluang mencetak gol yang belum bisa dimanfaatkan. Namun, begitu gol kedua terjadi pada menit ke-45, saya merasa mental pemain langsung turun drastis," kata Andre

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Bali United mencetak dua gol pada babak pertama melalui Marko Dugandzic pada menit ke-40 dan Irfan Jaya pada menit ke-45.

Andre mengatakan jajaran pelatih berupaya membangkitkan semangat pemain saat jeda pertandingan. Mereka juga melakukan penyesuaian strategi agar Arema FC bisa mengejar ketertinggalan.

Upaya tersebut sempat membuat pemain tampil lebih bersemangat dan menunjukkan determinasi untuk mencetak gol balasan.

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Namun, Bali United justru memperbesar keunggulan menjadi 3-0 melalui Teppei Yachida pada menit ke-67. Gol tersebut tercipta setelah Yachida berhasil menaklukkan penjaga gawang Arema FC Syahrul Trisna.

Situasi tuan rumah semakin sulit setelah Alfeandra Dewangga menerima kartu merah pada menit ke-74. Dewangga sebelumnya masuk menggantikan Arkhan Fikri pada menit ke-66.