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Bali United Menang 3-1 atas Arema FC, Johnny Jansen Ungkap Kunci Permainan Timnya

Minggu, 01 November 2026 – 10:35 WIB
Bali United Menang 3-1 atas Arema FC, Johnny Jansen Ungkap Kunci Permainan Timnya - JPNN.com Jatim
Pelatih Bali United Johnny Jansen (kiri) bersama pemain Irfan Jaya (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertandingan melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (31/10/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Bali United Johnny Jansen memuji konsistensi dan kedisiplinan anak asuhnya setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Johnny mengatakan para pemain mampu menjaga kestabilan permainan selama 90 menit. Mereka dinilai bisa menjalankan strategi, baik ketika membangun serangan maupun melancarkan serangan balik.

"Pemain telah bermain sebagaimana yang saya inginkan, kami harus bertahan terlebih dulu, menguasai bola, menciptakan ruang, berlari ke belakang pertahanan lawan, hingga mencetak gol. Secara keseluruhan ini begitu bagus," kata Johnny.

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Pelatih asal Belanda itu juga menilai kemenangan Bali United tidak terlepas dari kemampuan pemain mengantisipasi bola mati atau set piece serta serangan balik yang menjadi salah satu kekuatan Arema FC.

"Kami mengandalkan penjagaan disiplin, pemain kami jeli melihat posisi pemain lawan," ujarnya.

Dalam pertandingan tersebut, Bali United membuka keunggulan melalui Marko Dugandzic pada menit ke-40. Irfan Jaya kemudian menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-45.

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Memasuki babak kedua, Teppei Yachida memperbesar keunggulan Bali United menjadi 3-0 pada menit ke-67.

Arema FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Careca pada menit ke-79. Namun, hingga pertandingan berakhir, tuan rumah gagal menambah gol sehingga Bali United menang 3-1.

Johnny Jansen memuji kedisiplinan Bali United setelah menang 3-1 atas Arema FC. Hasil itu menjadi kemenangan tandang perdana Serdadu Tridatu musim ini.
Sumber Antara
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TAGS   bali united arema fc Johnny Jansen BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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