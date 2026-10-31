Arema FC Dihajar Bali United 1-3 di Kanjuruhan, Dua Pemain Singo Edan Kena Kartu Merah

jatim.jpnn.com, MALANG - Bali United membawa pulang tiga poin setelah menaklukkan Arema FC dengan skor 3-1 pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu.

Tiga gol kemenangan tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut dicetak Marko Dugandzic, Irfan Jaya, dan Teppei Yachida. Sementara itu, Arema FC hanya mampu membalas melalui gol Careca.

Pertandingan berlangsung sulit bagi tuan rumah setelah dua pemainnya diganjar kartu merah. Alfeandra Dewangga dan Julian Guevara harus meninggalkan lapangan lebih awal sehingga Arema FC mengakhiri laga dengan sembilan pemain.

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Sejak awal pertandingan, kedua tim berupaya mengambil inisiatif serangan. Arema FC beberapa kali membangun serangan melalui sektor tengah dan kedua sayap.

Namun, Bali United tampil disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Strategi tersebut membuahkan hasil pada menit ke-40. Marko Dugandzic berhasil membawa Bali United unggul 1-0.

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Menjelang turun minum, Irfan Jaya menggandakan keunggulan tim tamu melalui gol pada menit ke-45. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Arema FC berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Namun, Bali United justru kembali mencetak gol pada menit ke-67 melalui Teppei Yachida. Gol tersebut membuat tim tamu unggul 3-0.