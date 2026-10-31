JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Arema FC Dihajar Bali United 1-3 di Kanjuruhan, Dua Pemain Singo Edan Kena Kartu Merah

Arema FC Dihajar Bali United 1-3 di Kanjuruhan, Dua Pemain Singo Edan Kena Kartu Merah

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 21:40 WIB
Arema FC Dihajar Bali United 1-3 di Kanjuruhan, Dua Pemain Singo Edan Kena Kartu Merah - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Arema FC Gabriel Silva Costa (kanan) berusaha mempertahankan bola dari hadangan pesepak bola Bali United Thijmen Goppel (kiri) dalam pertandingan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (31/10/2026). Bali United mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

jatim.jpnn.com, MALANG - Bali United membawa pulang tiga poin setelah menaklukkan Arema FC dengan skor 3-1 pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu.

Tiga gol kemenangan tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut dicetak Marko Dugandzic, Irfan Jaya, dan Teppei Yachida. Sementara itu, Arema FC hanya mampu membalas melalui gol Careca.

Pertandingan berlangsung sulit bagi tuan rumah setelah dua pemainnya diganjar kartu merah. Alfeandra Dewangga dan Julian Guevara harus meninggalkan lapangan lebih awal sehingga Arema FC mengakhiri laga dengan sembilan pemain.

Baca Juga:

Sejak awal pertandingan, kedua tim berupaya mengambil inisiatif serangan. Arema FC beberapa kali membangun serangan melalui sektor tengah dan kedua sayap.

Namun, Bali United tampil disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Strategi tersebut membuahkan hasil pada menit ke-40. Marko Dugandzic berhasil membawa Bali United unggul 1-0.

Baca Juga:

Menjelang turun minum, Irfan Jaya menggandakan keunggulan tim tamu melalui gol pada menit ke-45. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Arema FC berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Namun, Bali United justru kembali mencetak gol pada menit ke-67 melalui Teppei Yachida. Gol tersebut membuat tim tamu unggul 3-0.

Bali United mengalahkan Arema FC 3-1 pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. Dua pemain Arema FC mendapat kartu merah.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   arema fc bali united hasil pertandingan BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU