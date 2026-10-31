Bernardo Tavares Protes Gol Persijap Disahkan VAR, Persebaya Kehilangan Dua Poin di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti keputusan wasit yang mengesahkan gol Persijap Jepara dalam pertandingan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. Dia menilai gol tersebut seharusnya dianulir karena diduga diawali pelanggaran terhadap pemain Persebaya.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam itu berakhir imbang 1-1.

"Menurut saya, itu seharusnya pelanggaran dan VAR harus menganulir gol tersebut. Pemain nomor 12 Persijap tidak menyentuh bola, tetapi mengenai kaki Miguel sehingga membuatnya terjatuh," kata Tavares saat konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Portugal tersebut menjelaskan, para pemain Persebaya sempat mengira wasit akan menghentikan pertandingan karena insiden tersebut. Kondisi itu disebut membuat konsentrasi pemain terganggu ketika gol Persijap akhirnya disahkan.

Tavares juga mempertanyakan proses pemeriksaan VAR. Menurut dia, tayangan ulang seharusnya bisa memperlihatkan kontak antara pemain Persijap dan Miguel.

Terlepas dari keputusan wasit, Tavares mengakui Persebaya belum tampil maksimal pada babak pertama. Timnya masih memberikan sejumlah kesempatan kepada Persijap untuk melancarkan serangan balik.

Dia menjelaskan Persebaya sebenarnya mampu menguasai bola dan mencoba membangun serangan dari satu sisi ke sisi lainnya. Namun, upaya tersebut belum cukup efektif untuk membongkar pertahanan lawan dan menghasilkan gol.

Memasuki babak kedua, penampilan Persebaya dinilai mengalami peningkatan. Namun, Persijap justru mampu mencetak gol melalui peluang pertamanya setelah turun minum.