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Persebaya Samakan Skor pada Lima Menit Terakhir, Ini Respons Pelatih Persijap

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 16:50 WIB
Persebaya Samakan Skor pada Lima Menit Terakhir, Ini Respons Pelatih Persijap - JPNN.com Jatim
Kiper Persijap Jepara Sendri Johansah (kiri) mengahalau bola saat pertandingan melawan Persebaya pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/10/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persijap Jepara berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 1-1 dalam laga pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Pelatih Persijap Jepara Juan Cortes mengaku bersyukur atas hasil tersebut. Menurut dia, timnya memang datang ke Surabaya dengan target membawa pulang poin.

"Kami datang ke sini untuk mengambil poin dan itu menjadi tujuan kami. Pada akhirnya, kami bisa membawa pulang satu poin dan harus bersyukur atas hasil tersebut," kata Juan Cortes dalam konferensi pers seusai pertandingan.

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Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan, timnya telah mempelajari permainan Persebaya sebelum pertandingan. Salah satu perhatian utama adalah ancaman tuan rumah melalui umpan silang dari sisi lapangan dan situasi bola mati.

Menurut Cortes, Persijap mampu menjalankan strategi dengan baik pada babak pertama. Timnya juga berhasil membatasi peluang bersih yang didapatkan Persebaya.

Bahkan, Persijap memiliki dua hingga tiga kesempatan untuk mencetak gol. Namun, peluang tersebut belum berhasil dikonversi menjadi gol.

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Memasuki babak kedua, Persijap tetap mempertahankan pendekatan permainan yang sama. Strategi tersebut membuahkan hasil setelah tim tamu lebih dahulu mencetak gol.

Setelah unggul, Persijap berupaya memperkuat organisasi pertahanan untuk menjaga keunggulan. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya buyar setelah Persebaya mencetak gol penyeimbang melalui situasi bola mati pada lima menit terakhir pertandingan.

Persijap Jepara menahan imbang Persebaya Surabaya 1-1 di Gelora Bung Tomo. Juan Cortes bersyukur timnya membawa pulang satu poin.
Sumber Antara
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TAGS   Persebaya persebaya vs persijap jepara Juan Cortes BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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