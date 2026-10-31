Persita Belum Terkalahkan, Persik Kediri Siapkan Strategi Khusus di Stadion Brawijaya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mematangkan persiapan menjelang menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 pekan kedelapan. Salah satu fokus utama tim berjuluk Macan Putih tersebut adalah meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir.

Kedua tim dijadwalkan bertanding di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Sabtu (31/10).

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengatakan, timnya sebenarnya mampu mendominasi permainan dalam sejumlah pertandingan sebelumnya. Namun, dominasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan memaksimalkan peluang menjadi gol.

"Secara keseluruhan, kami selalu mendominasi permainan. Namun, kita belum terlalu klinis dalam hal penyelesaian akhir atau bola-bola akhir. Oleh karena itu, pada sisa waktu yang singkat ini kita coba untuk memperbaiki pekerjaan rumah tersebut," kata Marcos, Jumat (30/10).

Pelatih asal Spanyol itu pun menambah porsi latihan yang berorientasi pada efektivitas serangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketajaman lini depan Persik saat menghadapi Persita.

Selain memperbaiki penyelesaian akhir, Marcos meminta anak asuhnya tetap bermain taktis dan menjaga intensitas sepanjang pertandingan. Dengan begitu, Persik diharapkan mampu mempertahankan dominasi sekaligus membatasi ruang bagi lawan untuk mengembangkan permainan.

"Dengan kami terus mendominasi permainan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, saya yakin kami akan lebih baik lagi pada setiap harinya dan kita akan mendapatkan hasil yang seharusnya kita dapatkan," ujarnya.

Marcos juga menaruh perhatian pada kondisi kebugaran pemain. Menurut dia, jadwal pertandingan yang padat membuat proses pemulihan menjadi bagian penting dalam persiapan tim.