JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Kapten Persik Kediri Ungkap Ancaman Terbesar Persita Jelang Duel di Stadion Brawijaya

Kapten Persik Kediri Ungkap Ancaman Terbesar Persita Jelang Duel di Stadion Brawijaya

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 15:43 WIB
Kapten Persik Kediri Ungkap Ancaman Terbesar Persita Jelang Duel di Stadion Brawijaya - JPNN.com Jatim
Kapten Persik Kediri Kiko Carneiro mengingatkan timnya untuk mewaspadai produktivitas Persita, terutama gol yang tercipta pada menit akhir. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kapten Persik Kediri Kiko Carneiro siap memimpin rekan-rekannya saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (31/10).

Bek asal Portugal tersebut tidak hanya bertanggung jawab mengoordinasikan permainan tim, tetapi juga menjadi komandan lini pertahanan untuk mengantisipasi serangan Pendekar Cisadane.

Kiko menilai Persita merupakan lawan yang memiliki kualitas pemain bagus dan produktivitas gol yang patut diwaspadai. Karena itu, Persik harus tampil disiplin sepanjang pertandingan, terutama menjelang akhir laga.

Baca Juga:

"Persita tim kuat dengan kualitas pemain bagus. Mereka juga termasuk tim produktif. Jadi kita harus punya pertahanan kuat agar tak kemasukan gol, terutama kamibharus fokus di menit akhir," kata Kiko dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (31/10).

Kewaspadaan tersebut bukan tanpa alasan. Dari enam pertandingan yang telah dijalani Persita di bawah asuhan Carlos Pena, empat kemenangan mereka diraih melalui gol pada menit-menit akhir pertandingan.

Penyerang Persita Aleksa Andrejic bahkan sudah tiga kali menjadi penentu kemenangan melalui gol yang tercipta pada momen krusial.

Baca Juga:

Kiko menyadari pertandingan melawan Persita akan menjadi tantangan berat bagi Persik. Terlebih, beberapa pemain sempat mengalami kelelahan dan cedera setelah menjalani pertandingan tandang melawan Persija Jakarta.

Meski demikian, dia memastikan kondisi rekan-rekannya mulai pulih setelah menjalani proses pemulihan.

Kapten Persik Kediri Kiko Carneiro mengingatkan timnya untuk mewaspadai produktivitas Persita, terutama gol yang tercipta pada menit akhir.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persik Kediri Persik vs Persita Kiko Carneiro BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU