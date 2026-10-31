Kapten Persik Kediri Ungkap Ancaman Terbesar Persita Jelang Duel di Stadion Brawijaya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kapten Persik Kediri Kiko Carneiro siap memimpin rekan-rekannya saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (31/10).

Bek asal Portugal tersebut tidak hanya bertanggung jawab mengoordinasikan permainan tim, tetapi juga menjadi komandan lini pertahanan untuk mengantisipasi serangan Pendekar Cisadane.

Kiko menilai Persita merupakan lawan yang memiliki kualitas pemain bagus dan produktivitas gol yang patut diwaspadai. Karena itu, Persik harus tampil disiplin sepanjang pertandingan, terutama menjelang akhir laga.

"Persita tim kuat dengan kualitas pemain bagus. Mereka juga termasuk tim produktif. Jadi kita harus punya pertahanan kuat agar tak kemasukan gol, terutama kamibharus fokus di menit akhir," kata Kiko dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (31/10).

Kewaspadaan tersebut bukan tanpa alasan. Dari enam pertandingan yang telah dijalani Persita di bawah asuhan Carlos Pena, empat kemenangan mereka diraih melalui gol pada menit-menit akhir pertandingan.

Penyerang Persita Aleksa Andrejic bahkan sudah tiga kali menjadi penentu kemenangan melalui gol yang tercipta pada momen krusial.

Kiko menyadari pertandingan melawan Persita akan menjadi tantangan berat bagi Persik. Terlebih, beberapa pemain sempat mengalami kelelahan dan cedera setelah menjalani pertandingan tandang melawan Persija Jakarta.

Meski demikian, dia memastikan kondisi rekan-rekannya mulai pulih setelah menjalani proses pemulihan.