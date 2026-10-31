Persita Belum Terkalahkan, Persik Kediri Siap Beri Tantangan di Stadion Brawijaya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mengusung misi menghentikan rekor tak terkalahkan Persita Tangerang saat kedua tim bertemu pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina optimistis tim asuhannya mampu mengalahkan Persita dalam pertandingan yang digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (31/10).

Pelatih asal Spanyol itu menilai Persita menjadi salah satu tantangan besar bagi Persik. Terlebih, Pendekar Cisadane kini menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan di kompetisi musim ini setelah Bhayangkara FC lebih dahulu ditaklukkan Java United dengan skor 2-0.

"Bhayangkara FC telah dikalahkan Java United. Kini tinggal Persita Tangerang satu-satunya tim yang belum pernah kalah di Liga. Jadi ini tantangan besar yang ada di depan kita," kata Reina dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (31/10).

Meski waktu persiapan Persik terbilang singkat, Marcos Reina tetap percaya diri. Dia berharap dukungan suporter yang memadati Stadion Brawijaya bisa menjadi tambahan energi bagi para pemain.

Menurut dia, fokus utama tim saat ini adalah memulihkan kebugaran pemain agar siap menghadapi Persita.

"Kami punya jarak pertandingan yang pendek. Jadi, prioritas kami bagaimana menjaga dan mengembalikan kebugaran pemain secepat mungkin untuk melawan Persita nanti. Kami yakin dukungan penonton di tribun akan menambah daya juang pemain," ucapnya.

Marcos Reina juga memiliki kenangan positif saat menghadapi Persita. Pada laga debutnya bersama Persik Kediri musim lalu, dia berhasil membawa tim berjuluk Macan Putih itu menang dengan skor 1-0.