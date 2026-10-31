Andre Caldas Minta Pemain Arema FC Bertarung seperti Perang saat Hadapi Bali United

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih interim Arema FC Andre Caldas meminta anak asuhnya tampil dengan mentalitas bertarung saat menjamu Bali United FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) sore.

Andre Caldas tidak kehilangan kepercayaan diri meski Bali United dikenal memiliki produktivitas gol tinggi. Pelatih asal Brasil itu justru meminta para pemain Arema FC fokus pada kekuatan sendiri dan berani memenangkan setiap perebutan bola.

Kepercayaan diri Singo Edan juga meningkat setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Dewa United Banten FC pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum positif saat menghadapi Bali United.

Baca Juga: Johnny Jansen Ungkap Dua Ancaman Arema FC yang Harus Diwaspadai Bali United

Andre Caldas mengakui tim tamu memiliki keseimbangan permainan. Selain produktif mencetak gol, Bali United juga dinilai memiliki lini pertahanan yang cukup solid.

"Bali United tim yang seimbang, mencetak banyak gol dan tidak terlalu banyak kebobolan. Mereka punya penyerang-penyerang bagus seperti Arjuna Mahendra, Irfan Jaya, dan Marko Dugandzic," ujar Andre Caldas.

Meski demikian, dia mengingatkan para pemain agar tidak terlalu terpaku pada kekuatan lawan. Arema FC juga memiliki sejumlah pemain yang dinilai mampu memberikan ancaman bagi pertahanan Bali United.

Baca Juga: Andre Caldas Luruskan Anggapan soal Marcos Santos setelah Arema FC Hajar Dewa United

"Arema juga punya Samuel Otusanya, Mauro Zijlstra, Careca, Marcos Vinicius, dan Gabi. Jika terlalu memikirkan lawan, kita justru lupa kekuatan sendiri," imbuhnya.

Andre Caldas juga menaruh perhatian pada kedisiplinan pemain ketika Bali United menguasai bola. Kemampuan tim tamu membangun serangan melalui kombinasi umpan dan pergerakan pemain di lini depan harus diantisipasi dengan kerja sama seluruh pemain.