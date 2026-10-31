Johnny Jansen Ungkap Dua Ancaman Arema FC yang Harus Diwaspadai Bali United

jatim.jpnn.com, MALANG - Bali United tidak ingin lengah saat menghadapi Arema FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (31/10) sore. Kemenangan telak 4-0 yang diraih Singo Edan atas Dewa United Banten FC menjadi perhatian khusus pelatih Bali United Johnny Jansen.

Pelatih asal Belanda itu menilai Arema FC memiliki sejumlah kekuatan yang perlu diantisipasi. Dua di antaranya adalah kemampuan memanfaatkan momen transisi permainan dan situasi bola mati.

"Saat ini, kami menantikan untuk melihat bagaimana mereka bermain dan bagaimana mereka mencetak gol. Tentu saja, kemenangan 4-0 atas Dewa United merupakan hasil yang bagus," ujar Johnny Jansen.

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Menurutnya, setiap lawan memiliki karakter permainan berbeda sehingga Bali United perlu melakukan penyesuaian dalam menyusun strategi. Meski demikian, dia menegaskan timnya tidak akan meninggalkan pola permainan yang selama ini diterapkan.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi kami untuk tetap fokus dan menjalankan tugas kami dengan sebaik mungkin. Saya akan terus menekankan hal ini, karena meskipun rencana dasar kami tetap sama, kami selalu menyesuaikan detail-detail tertentu saat menghadapi lawan yang berbeda," katanya.

Johnny secara khusus menyoroti kemampuan Arema FC mengubah situasi bertahan menjadi serangan berbahaya. Karena itu, Bali United dituntut lebih disiplin ketika kehilangan penguasaan bola agar tidak memberikan ruang bagi tuan rumah untuk melancarkan serangan balik.

"Begitulah cara kami menyusun rencana. Untuk pertandingan kami harus sangat waspada mereka kuat dalam momen transisi dan situasi bola mati, jadi kami harus menyiapkan rencana yang matang untuk mengantisipasi hal tersebut," tutur Johnny.

Sementara itu, pemain Bali United Thijmen Goppel memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan baik. Dia menyebut para pemain tetap berupaya mempertahankan gaya permainan sendiri meski menghadapi lawan dengan karakter berbeda.