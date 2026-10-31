Persebaya Ditahan Imbang Persijap, Bernardo Tavares: Saya Sangat Kecewa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya gagal melanjutkan tren kemenangan setelah ditahan imbang Persijap Jepara dengan skor 1-1 pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10).

Hasil tersebut mengecewakan pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Sebab, Green Force tampil dominan sepanjang pertandingan dan baru mampu menyamakan kedudukan pada masa injury time.

Persebaya lebih dulu tertinggal setelah gawang yang dikawal Reza Arya dibobol Persijap pada menit ke-55. Saat kekalahan di depan mata, Risto Mitrevski muncul sebagai penyelamat melalui gol pada menit ke-90+1.

Tambahan satu poin itu tetap tidak sesuai dengan target Persebaya. Terlebih, tim berjuluk Green Force tersebut sebelumnya berhasil mengalahkan Garudayaksa dan Madura United dengan skor 3-1.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Tavares mengakui hasil imbang tersebut jauh dari harapannya. Pelatih asal Portugal itu berharap Persebaya bisa kembali meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

“Kami sudah berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Garudayaksa dan Madura United, tetapi sekarang gagal mendapatkan hasil yang sama saat melawan Persijap. Hasil ini tentu jauh dari harapan saya,” ucap Tavares.

Dia bahkan mengaku menjadi sosok yang paling kecewa dengan hasil pertandingan tersebut. Menurutnya, kemenangan merupakan tujuan utama yang selalu ingin dicapai dalam setiap laga.

“Tidak ada orang yang lebih kecewa daripada saya dengan hasil ini. Bagi saya, sepak bola adalah tentang kemenangan,” terangnya.