Bonek Temui Tim Persebaya, Sampaikan Kekecewaan Atas Permainan Buruk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suporter Persebaya Surabaya Bonek meluapkan kekecewaannya atas buruknya penampilan anak asuh Bernardo Tavares, setelah hasil imbang melawan Persijap Jepara di kandang.

Berdasarkan pantauan, kemarahan Bonek mulai terlihat saat wasit meniup peluit berakhirnya pertandingan dengan skor 1-1, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Bonek yang biasanya ikut menyanyikan lagu Song For Pride dari tribun penonton, tampak tidak mengikuti alunan musik yang dinyalakan melalui pengeras suara itu saat akhir laga.

Selanjutnya, Bonek memanggil Bernardo Tavares yang masih berada di tengah lapangan, bersama para pemainnya. Teriakan itu semakin kencang saat seluruh tim masuk ke ruang ganti.

“Woi Tavares, woi Tavares tanggung jawab kamu. Manajemen juga harus tanggung jawab,” kata salah satu Bonek dari tribun suporter.

Bahkan, Bonek sudah menunggu seluruh skuat Bajol Ijo keluar di tempat parkir bus. Mereka ingin seluruh tim memberikan tanggapan atas hasil buruk dalam beberapa pertandingan.

“Tavares keluar, woi pemain kamu itu dibayar mahal kami ini bayar, mana tanggung jawabmu. Permainanmu jelek,” ucap Bonek di tempat parkir bus pemain.

Akhirnya, kiper Persebaya Ernando Ari mengajak seluruh pemain dan staf pelatih untuk menemui Bonek. Mereka mendengarkan keresahan para suporter yang dibatasi pagar.