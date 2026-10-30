Main Kandang, Persebaya Surabaya Berbagi Poin 1-1 Lawan Persijap Jepara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya menerima hasil imbang saat melawan Persijap Jepara dalam pekan ke delapan kompetisi BRI Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (30/10).

Green Force lebih dulu membuka peluang pada babak pertama melalui tendangan Miguel Pereira, tetapi bola masih membentur sejumlah kaki pemain bertahan Persijap.

Persebaya kembali memperoleh peluang melalui tendangan pojok Toni Firmansyah yang mengarah ke Yuran Fernandes. Namun, dinilai lebih dulu melanggar kiper Sendri Johansah.

Di sisi lain, Persijap membalas serangan tersebut melalui kaki Vasko Kalezic yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Persebaya, tetapi M. Reza masih mengamankan gawangnya.

Bahkan, Ratu Kalinyamat mempunyai peluang emas melalui Pirulo yang menerima umpan langsung. Pemain nomor 10 itu tak bisa memanfaatkannya meski hanya berhadapan dengan kiper.

Persijap lebih dulu mengungguli tuan rumah, bermula Yaya Sogodogo yang membawa bola dari sisi kanan, selanjutnya umpannya dikonversikan menjadi gol oleh Vasko Kalezic di menit 55.

Para pemain Persebaya sempat memprotes gol tersebut karena Miguel Pereira lebih dulu terjatuh. Meski demikian, wasit tetap mengesahkannya sehingga skor menjadi 0-1.

Gol Tim Bajol Ijo baru datang ketika sudah memasuki menit tambahan waktu babak kedua. Tandukan Risto Mitrerevski berhasil menyambut tendangan pojok Francisco Rivera.