Bernardo Tavares Minta Persebaya Tak Remehkan Persijap, Soroti Pertahanan Rapat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Persijap Jepara saat kedua tim bertemu pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (30/10) malam.

Meski Persijap saat ini berada di dasar klasemen sementara, Tavares menilai tim berjuluk Laskar Kalinyamat tersebut tetap berpotensi menyulitkan Persebaya.

“Besok akan menjadi pertandingan yang sulit karena tim lawan berada di dasar klasemen, dan mereka akan mencoba bermain dengan pertahanan rendah untuk mengulur waktu sehingga pemain kami bisa merasa gugup,” kata Tavares saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT, Kamis (29/10).

Pelatih asal Portugal itu menilai posisi Persijap di klasemen bukan alasan bagi Persebaya untuk menganggap enteng lawan. Terlebih, tim asal Jepara tersebut mulai menunjukkan perkembangan setelah meraih poin pertamanya.

Tavares mencontohkan sejumlah tim yang harus bekerja keras untuk mengalahkan Persijap dengan selisih gol tipis. Borneo FC, misalnya, hanya menang 1-0, sedangkan Persib Bandung mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.

Dewa United juga baru memastikan kemenangan 2-0 setelah mencetak gol pertama pada menit ke-79 dan gol kedua pada masa tambahan waktu.

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Karena itu, Tavares meminta para pemain Persebaya tetap rendah hati dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan, termasuk ketika Persijap menerapkan pertahanan rapat.

Selain mewaspadai lawan, Tavares mengakui persiapan Persebaya kali ini lebih banyak difokuskan pada pemulihan kondisi pemain. Hal itu tidak lepas dari jadwal pertandingan yang cukup padat.