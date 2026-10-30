Misi Persijap Curi Poin di Markas Persebaya, Juan Cortes Siapkan Strategi Khusus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persijap Jepara membidik poin saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Pelatih Persijap Juan Cortes mengatakan timnya sangat membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Karena itu, dia meminta para pemain tampil kompak dan disiplin sepanjang pertandingan.

“Kami sangat membutuhkan poin dan harus bermain sebagai tim yang kompak, merapatkan barisan, mencoba menahan penguasaan bola, serta memberikan ancaman bagi lawan,” kata Cortes saat konferensi pers prapertandingan secara daring, Kamis (29/10).

Pelatih asal Spanyol itu mengakui Persebaya merupakan tim tangguh yang memiliki pemain dan pelatih berkualitas. Menurut dia, Persijap harus menjalankan strategi yang telah disiapkan untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Kekompakan tim menjadi salah satu faktor penting untuk meredam permainan Persebaya sekaligus menciptakan peluang mencetak gol.

Cortes juga mengingatkan para pemain agar menjaga disiplin dan menghindari kartu merah. Sebab, kehilangan pemain di tengah pertandingan dapat mengganggu strategi yang telah disusun dan menyulitkan tim untuk meraih poin.

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Selain itu, Persijap masih berupaya meningkatkan performa di semua lini setelah mengawali musim dengan hasil kurang memuaskan.

Di sektor pertahanan, tim pelatih terus mengembangkan sejumlah skema, mulai dari blok tengah, tekanan tinggi, hingga pertahanan rendah. Fokus utamanya adalah menjaga gawang agar tidak kebobolan.