Madura United Incar Sejarah di Markas PSM Makassar, Lulinha Ungkit Rekor Head to Head

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Madura United FC memiliki motivasi tersendiri menjelang lawatan ke markas PSM Makassar pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab ingin membawa pulang poin dari Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10).

Kapten Madura United Lulinha menilai pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi timnya untuk menciptakan sejarah baru. Apalagi, rekor pertemuan kedua kesebelasan selama ini terbilang berimbang.

Madura United dan PSM Makassar telah bertemu sebanyak 20 kali sejak 2016 hingga musim 2025/26, baik dalam turnamen maupun kompetisi resmi. Dari total pertemuan itu, kedua tim sama-sama mengoleksi sembilan kemenangan dan dua hasil imbang.

Pertemuan pertama kedua tim berlangsung pada 20 Juli 2016. Saat itu, Madura United berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 4-1.

Kemenangan terakhir Madura United atas Juku Eja terjadi pada pekan ke-34 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan pada 23 Mei 2026, Madura United menang dengan skor 2-0.

Hasil tersebut memiliki arti penting bagi Laskar Sape Kerrab karena tambahan tiga poin membantu mereka terhindar dari degradasi. Sebaliknya, Persis Solo harus turun ke kompetisi kasta kedua.

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Madura United juga pernah meraih kemenangan di kandang PSM Makassar. Hasil itu terjadi pada pekan ke-15 musim 2023/24 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare.

Dua gol yang dicetak Malik Risaldi dan Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha membawa Madura United menang 2-0.