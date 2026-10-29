JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Madura United Incar Sejarah di Markas PSM Makassar, Lulinha Ungkit Rekor Head to Head

Madura United Incar Sejarah di Markas PSM Makassar, Lulinha Ungkit Rekor Head to Head

Kamis, 29 Oktober 2026 – 20:42 WIB
Madura United Incar Sejarah di Markas PSM Makassar, Lulinha Ungkit Rekor Head to Head - JPNN.com Jatim
Madura United memburu poin di markas PSM Makassar pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Lulinha ingin menciptakan sejarah baru. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Madura United FC memiliki motivasi tersendiri menjelang lawatan ke markas PSM Makassar pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab ingin membawa pulang poin dari Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10).

Kapten Madura United Lulinha menilai pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi timnya untuk menciptakan sejarah baru. Apalagi, rekor pertemuan kedua kesebelasan selama ini terbilang berimbang.

Madura United dan PSM Makassar telah bertemu sebanyak 20 kali sejak 2016 hingga musim 2025/26, baik dalam turnamen maupun kompetisi resmi. Dari total pertemuan itu, kedua tim sama-sama mengoleksi sembilan kemenangan dan dua hasil imbang.

Baca Juga:

Pertemuan pertama kedua tim berlangsung pada 20 Juli 2016. Saat itu, Madura United berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 4-1.

Kemenangan terakhir Madura United atas Juku Eja terjadi pada pekan ke-34 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan pada 23 Mei 2026, Madura United menang dengan skor 2-0.

Hasil tersebut memiliki arti penting bagi Laskar Sape Kerrab karena tambahan tiga poin membantu mereka terhindar dari degradasi. Sebaliknya, Persis Solo harus turun ke kompetisi kasta kedua.

Baca Juga:

Madura United juga pernah meraih kemenangan di kandang PSM Makassar. Hasil itu terjadi pada pekan ke-15 musim 2023/24 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare.

Dua gol yang dicetak Malik Risaldi dan Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha membawa Madura United menang 2-0.

Madura United memburu poin di markas PSM Makassar pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27. Lulinha ingin menciptakan sejarah baru.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   madura united psm makassar lulinha BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU