Andre Caldas Luruskan Anggapan soal Marcos Santos setelah Arema FC Hajar Dewa United

jatim.jpnn.com, MALANG - Kemenangan telak Arema FC atas Dewa United Banten FC dengan skor 4-0 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27 menjadi momentum bagi Andre Caldas untuk menjelaskan perubahan yang dilakukannya sejak dipercaya menangani Singo Edan sebagai pelatih interim.

Andre menegaskan, penyesuaian yang diterapkan bukan berarti pendekatan pelatih sebelumnya, Marcos Santos, sepenuhnya keliru. Menurut dia, sejumlah ide dan pendekatan taktis yang telah diterapkan sebelumnya tetap memiliki nilai positif.

“Seperti yang pernah saya sampaikan, sekadar informasi, tidak semua hal yang dilakukan sebelumnya itu salah. Banyak ide atau pendekatan taktis dari Coach Marcos yang mungkin dianggap keliru oleh sebagian orang, padahal sebenarnya tidak demikian,” ujar Andre dikutip dari laman ileague.id, Kamis (29/10).

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Andre mengakui telah melakukan sejumlah penyesuaian agar pendekatan permainan Arema FC lebih sesuai dengan kondisi skuad saat ini. Perubahan itu, menurut dia, mulai memberikan dampak positif terhadap performa tim.

“Saya hanya melakukan beberapa penyesuaian, dan hasilnya tim menjadi lebih baik. Jadi, sekali lagi, tidak semuanya salah. Saya hanya ingin meluruskan hal ini,” kata pelatih asal Brasil tersebut.

Dia menambahkan perubahan pendekatan bisa memberikan suasana baru bagi tim. Namun, hal itu tidak serta-merta menghapus kontribusi maupun gagasan yang telah diterapkan oleh pelatih sebelumnya.

“Kami memang melakukan beberapa penyesuaian tentu saja. Saat ada perubahan ibarat menghirup udara segar, sesuatu yang baru pasti akan membawa dampak tersendiri. Hanya ingin memperjelas poin ini,” ucap dia.

Bagi Andre, pergantian pelatih maupun pendekatan permainan merupakan bagian dari upaya menyesuaikan strategi dengan kebutuhan tim. Setiap pelatih memiliki cara tersendiri dalam membaca situasi skuad dan menentukan pemain yang paling sesuai dengan rencana pertandingan.