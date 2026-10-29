Kondisi Membaik, Francisco Rivera Siap Main Lawan Persijap Jepara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapten Persebaya Francisco Rivera merasa kondisinya sudah membaik. Dia mengaku siap dimainkan melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (30/10) besok.

Tercatat Rivera terakhir bermain dalam pertandingan melawan PSIM Yogyakarta, Minggu (13/9). Selanjutnya, dia sudah tidak terlihat saat menjamu Garudayaksa FC, Sabtu (19/9).

Pemain berkebangsaan Meksiko itu baru dimainkan pada menit 67 saat melawan PSM Makassar, Kamis (22/10). Lalu, bermain 90 menit saat bertemu Madura United.

“Kondisi aku sekarang sudah lebih baik. Aku merasa percaya diri dan sudah siap untuk pertandingan besok,” kata Rivera setelah melakukan sesi latihan di Stadion GBT, Kamis (29/10).

Rivera mengaku sempat mengalami kesakitan di bagian tendon kakinya selama menepi. Namun, dia berusaha agar cederanya bisa cepat sembuh dan kembali merumput.

“Kondisiku, selama aku cedera satu bulan di bagian tendon sedikit sakit, tetapi aku selalu bekerja keras untuk Persebaya,” ucapnya.

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Gelandang serang Tim Bajol Ijo tersebut mengaku tidak terlalu memikirkan akan bermain berapa menit. Dia akan lebih memfokuskan pada penampilan di atas lapangan.

“Aku selalu berjuang untuk mencoba mengambil tiga poin dan besok pun juga, dan aku bisa bermain 40 menit atau 90 menit, aku memberi 100 persen untuk Persebaya,” jelasnya.