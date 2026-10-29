Tavares Waspadai Permainan Low Block dan Serangan Balik Persijap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mewaspadai permainan low block atau bertahan Persijap Jepara, dalam pertandingan pekan ke delapan BRI Super League.

Tavares mengatakan Persijap berpotensi memainkan strategi bertahan ketika bermain melawan timnya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (30/10) besok.

Kemudian, para pemain Ratu Kalinyamat akan melakukan serangan balik cepat setelah mendapatkan bola. Karena skuat Green Force sudah meninggalkan lini belakangnya.

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“Mereka pasti akan mencoba bermain taktik low block, berusaha mengulur waktu agar pemain kami terpancing, gugup dan frustrasi,” kata Tavares setelah sesi latihan di Stadion GBT, Kamis (29/10).

Tavares juga menilai Persijap adalah tim bagus karena tidak pernah kalah dengan hasil besar, seperti saat lawan Persib Bandung 1-2, Borneo 0-1, serta Dewa United 2-0.

“Jika tidak tim lain pasti sudah menang dengan selisih gol yang besar melawan mereka. Hanya Bali United yang bisa menang dengan selisih besar (6-1),” jelasnya.

Selain itu, Persijap juga baru saja mendapatkan poin pertamanya setelah bermain imbang 1-1 ketika bertemu Java Unite, di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (24/10).

“Mereka baru mendapatkan poin pertama, motivasinya pasti akan sangat tinggi. Kami harus siap menghadapi semua kesulitan yang akan diberikan oleh pemain Persijap,” ujarnya.