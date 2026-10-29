Jelang Lawan Persijap, Tavares Soroti Padatnya Jadwal Pertandingan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti padatnya jadwal pertandingan jelang lawan Persijap Jepara, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (30/10) besok.

Green Force tercatat mendapatkan libur selama empat hari dalam tiga pertandingan terakhir, yakni bermula dari pertemuan dengan PSS Sleman, di Stadion GBT, Minggu (18/10).

“Seperti yang anda tahu, kami sudah menjalani jadwal padat sejak 18 Oktober, jeda empat hari kami bermain di tanggal 22,” kata Tavares setelah sesi latihan di Stadion GBT, Kamis (29/10).

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Lalu, Persebaya harus terbang untuk melawan PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie di Parepare, Kamis (22/10). Lalu, melawan Madura United, di Stadion GBT, Senin (26/10).

“Empat hari (istirahat), ditambah perjalanan kami bermain di tanggal 26, dan sekarang empat hari berlalu dan kami harus bermain lagi (melawan Persijap),” ujarnya.

Di sisi lain, Tavares menganggap Ratu Kalinyamat mempunyai waktu istirahat lebih panjang. Sebab, mereka terakhir melawan Java United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (24/10).

“Tim lawan bermain dua hari lebih awal dari kami, yaitu pada tanggal 24. Jadi mereka punya lebih banyak waktu untuk pemulihan dan persiapan pertandingan,” jelasnya.

Dengan demikian, Pelatih asal Portugal tersebut tengah berfokus pada kondisi fisik anak asuhnya. Karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera setelah laga terakhir.