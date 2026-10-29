Francisco Rivera Tampil Tak 100 Persen, Tavares Ungkap Alasan Pertahankannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkap alasan tetap memainkan Francisco Rivera sejak menit awal saat menghadapi Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.

Meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya prima, gelandang asal Meksiko itu dinilai masih memiliki peran penting dalam membantu Persebaya mengembangkan permainan. Rivera pun ikut berkontribusi dalam kemenangan 3-1 atas Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo.

Tavares mengakui bahwa Rivera tidak berada dalam kondisi terbaik. Namun, dia sengaja memberikan kesempatan kepada sang pemain untuk tampil sejak awal sambil mempertimbangkan durasi bermainnya sesuai kondisi di lapangan.

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“Ya, poin yang bagus. Rivera bermain dalam kondisi tidak 100 persen. Dia adalah salah satu pemain yang turun sejak awal pertandingan. Saya memutuskan untuk memainkannya dari menit pertama entah dia bisa bermain selama 30, 40, 45 menit, atau bahkan satu jam,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Rabu (28/10).

Keputusan tersebut juga dipengaruhi situasi pertandingan ketika Madura United kehilangan satu pemain. Bernardo sempat mempertimbangkan menarik Rivera keluar, tetapi melihat peluang bagi gelandang tersebut untuk memanfaatkan ruang yang tersedia.

“Saat tim lawan kehilangan satu pemain, saya sempat berpikir untuk menariknya keluar, tetapi saya melihat dia akan mendapatkan lebih banyak ruang. Kami membutuhkan pemain dengan kemampuan pengambilan keputusan seperti dia, terutama dalam hal memberikan operan,” kata pelatih asal Portugal itu.

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Tavares menilai kemampuan Rivera dalam mengambil keputusan dan mengirimkan umpan menjadi salah satu faktor penting untuk membongkar pertahanan lawan. Menurut dia, kontribusi Rivera terlihat dalam proses serangan yang berujung pada hadiah penalti bagi Persebaya.

Penalti tersebut kemudian dieksekusi Yuran Fernandes pada menit ke-90+1 untuk membawa Bajol Ijo kembali unggul setelah Madura United sempat menyamakan kedudukan melalui Gali Freitas pada menit ke-69.