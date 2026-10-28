Peringati Sumpah Pemuda, Ubaya Beri Beasiswa kepada 4.067 Mahasiswa & Pamerkan Prestasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menggelar upacara bendera di Kampus Ubaya Tenggilis, Rabu (28/10). Kegiatan tersebut diwarnai penyerahan beasiswa kepada 4.067 mahasiswa, pelantikan pengurus organisasi mahasiswa (ormawa), hingga defile prestasi mahasiswa tingkat nasional dan internasional.

Upacara diikuti civitas academica Ubaya yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan Ubaya Fashion Culture (UFC), yakni peragaan busana daerah oleh perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas.

Rektor Ubaya Dr Benny Lianto membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, ia menyampaikan bahwa kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari perkembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas manusia yang memiliki karakter luhur.

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“Karena itu, kita harus membentuk generasi masa depan yang patriotik, gigih, dan berempati. Sebab patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” tuturnya.

Setelah upacara, Ubaya menyerahkan beasiswa kepada 4.067 mahasiswa. Sebanyak 3.499 mahasiswa menerima beasiswa yang didanai langsung oleh Ubaya, 458 mahasiswa memperoleh beasiswa dari pemerintah, sedangkan 110 mahasiswa lainnya menerima beasiswa dari partisipasi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, sebanyak 238 mahasiswa dikukuhkan sebagai pengurus ormawa. Pelantikan tersebut diwakili oleh ketua masing-masing organisasi dan dilakukan langsung oleh Rektor Ubaya.

Benny mengatakan peringatan Sumpah Pemuda juga menjadi momentum untuk memaknai prestasi mahasiswa sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Menurut dia, kemampuan menyeimbangkan kegiatan akademik dengan persiapan kompetisi merupakan salah satu proses pendidikan yang dijalani mahasiswa.

“Bagi civitas academica Ubaya yang senantiasa menjunjung tinggi kualitas dan kepedulian, Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa IPK tinggi dan deretan piagam penghargaan kokurikuler merupakan alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah bagaimana setiap torehan prestasi tersebut mampu menerangi jalan dan berdampak bagi kemajuan masyarakat luas,” bebernya.